Rajasthan Roadways: ऑनलाइन में झुंझुनूं से चूरू के लिए बस, स्टैंड पहुंचे तो पता चला कोई बस ही नहीं है

राजस्थान रोडवेज की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन यात्रियों का आरोप है कि वहां कोई संतोषजनक जवाब तक नहीं मिलता। कई यात्रियों ने कहा कि हेल्पलाइन नंबरों की स्थिति ऐसी है मानो उन्हें खुद ही मदद की जरूरत हो। रात के समय बस नहीं मिलने से यात्रियों को मजबूरी में निजी वाहन, टैक्सी अथवा अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। कई यात्रियों को अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ा, जबकि कुछ को घंटों तक बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से ऑनलाइन समय सारिणी तुरंत अपडेट करने और यात्रियों के पैसे वापस दिलाने की मांग की है।