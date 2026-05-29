सेना में जाने का सपना अधूरा रहा, लेकिन जाते-जाते 3 लोगों को नई जिंदगी दे गया झुंझुनूं का जिज्ञांशु

जानकारी के अनुसार 23 मई शनिवार की रात करीब नौ बजे जिज्ञांशु बाइक से पचेरीबाड़ी क्षेत्र में एटीएम से रुपए निकालने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया । हादसे के बाद पहले उसे नारनौल के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया । परिजनों ने उसे जयपुर में टोंक रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया । चिकित्सकों ने लगातार जिज्ञांशु की जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण बुधवार को डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया।