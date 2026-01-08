8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

पिता की किडनी से मिला जीवन, लेकिन SMS अस्पताल में बुझ गया सपना

पिता की किडनी से मिला जीवन, लेकिन SMS अस्पताल में बुझ गया सपना

Google source verification

जयपुर

image

Poonam Sharma

Jan 08, 2026

जयपुर के सवाई मानसिंह (Jaipur SMS) अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग से कूदकर एक युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान टोंक जिले के निवासी हंसराज (Hansraj Dead)के रूप में हुई है..हंसराज अपने पीछे दो छोटे बच्चों और एक टूटे हुए परिवार को छोड़ गया है। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि अस्पताल (SMS Hospital Incident)में मौजूद मरीजों और स्टाफ को भी गहरे सदमे में डाल दिया है देखिए रिपोर्ट..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / पिता की किडनी से मिला जीवन, लेकिन SMS अस्पताल में बुझ गया सपना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

Chinese manjha
जयपुर

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

School Holidays
जयपुर

दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

जयपुर

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

ओपिनियन

Rajasthan GI Tag : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, अब तक प्रदेश के इतने उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, जानिए नाम

Rajasthan Good news state 22 products have received GI tag Find out their names
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.