पिता की किडनी से मिला जीवन, लेकिन SMS अस्पताल में बुझ गया सपना

जयपुर के सवाई मानसिंह (Jaipur SMS) अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग से कूदकर एक युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान टोंक जिले के निवासी हंसराज (Hansraj Dead)के रूप में हुई है..हंसराज अपने पीछे दो छोटे बच्चों और एक टूटे हुए परिवार को छोड़ गया है। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि अस्पताल (SMS Hospital Incident)में मौजूद मरीजों और स्टाफ को भी गहरे सदमे में डाल दिया है देखिए रिपोर्ट..