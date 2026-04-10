दादी-पोती के पलंग पर फन फैलाए बैठा था कोबरा, नींद खुलने पर बालिका सांप को देखकर चिल्लाई

इसके बाद राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे और उसे काला कोबरा बताया। वे उपकरण लेने फॉरेस्ट कार्यालय गए और लौटने के बाद करीब पंद्रह-बीस मिनट की मशक्कत के बाद सांप को काबू कर प्लास्टिक के कट्टे में डाला। इसके बाद सांप को गोपाल पक्षी विहार में रेस्क्यू किया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।