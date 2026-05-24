24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

318 करोड़ की लागत से बदल रही कोटा के 2 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, ग्रीन स्टेशन के रूप में मिलेगी नई पहचान

अंतरराष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर विकसित किए जा रहे कोटा जंक्शन और न्यू कोटा (डकनिया तालाब) रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन के रूप में नई पहचान बनाएंगे। दोनों स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

May 24, 2026

Kota Junction

ऐसा बनेगा कोटा जंक्शन। फोटो: पत्रिका

कोटा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर विकसित किए जा रहे कोटा जंक्शन और न्यू कोटा (डकनिया तालाब) रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन के रूप में नई पहचान बनाएंगे। दोनों स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां कार्यालयों सहित अधिकांश कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इनके विकसित होने के बाद दोनों स्टेशन प्रदेश के लिए मॉडल स्टेशन बनेंगे। दिल्ली-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर स्थित कोटा जंक्शन और न्यू कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है।

कोटा जंक्शन का निर्माण कार्य करीब 207 करोड़ रुपए तथा न्यू कोटा रेलवे स्टेशन का विकास करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतिम चरण में है। कोटा जंक्शन देश के अति व्यस्त स्टेशनों में शामिल है, जहां से प्रतिदिन 220 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। दोनों स्टेशनों पर कुल 700 किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे।

470 किलोवाट का सोलर संयंत्र

कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की अवधारणा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसके तहत यहां 470 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र लगाया गया है। इसी प्रकार न्यू कोटा (डकनिया तालाब) रेलवे स्टेशन पर करीब 250 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। इससे स्टेशन पर संचालित कार्यालयों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक अधिकांश बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी।

अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रैंप, आधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्र सहायता काउंटर और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पुनर्विकास कार्य के बाद स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन परिसर में आधुनिक आर्किटेक्चर के साथ हैरिटेज डिजाइन की झलक भी दिखाई देगी। यहां वेंटिलेटेड कॉनकोर्स, आधुनिक लाउंज, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और रिटेल दुकानों की सुविधा होगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम होगी और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी।

बेहतर कनेक्टिविटी और वर्टिकल विकास

मौजूदा छह प्लेटफॉर्मों के आधुनिकीकरण के साथ यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए 6 मीटर चौड़े नए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 9 अत्याधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1,900 वर्गमीटर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जहां कैफे, बुक स्टोर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए व्यापक ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान तैयार किया गया है। करीब 4,500 वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक पार्किंग विकसित की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत हाई-डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल नेविगेशन सिस्टम और ट्रेनों की वास्तविक समय की जानकारी देने वाले बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।

न्यू कोटा स्टेशन पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा न्यू कोटा रेलवे स्टेशन नए कोटा क्षेत्र और विद्यार्थियों के लिए प्रमुख स्टेशन के रूप में उभरेगा। इसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। स्टेशन भवन में आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलेगा। स्टेशन को दोनों दिशाओं से आकर्षक स्वरूप दिया गया है। सामने की ओर 4,860 वर्गमीटर तथा पीछे की ओर 2,840 वर्गमीटर क्षेत्र में रियर स्टेशन भवन विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए 36 मीटर चौड़ा कॉनकोर्स बनाया जा रहा है। यहां आधुनिक लाउंज, 9 लिफ्ट और 9 एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज तथा वातानुकूलित वेटिंग हॉल की सुविधा होगी। यात्रियों को स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन और हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा फूड कोर्ट, कैफे, हाड़ौती संस्कृति को दर्शाते सेल्फी पॉइंट, दिव्यांगजन और दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्पर्श पथ, व्हीलचेयर रैंप तथा विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालयों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, राजस्थान को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें, 1.60 लाख युवाओं को नौकरी
जयपुर
ashwini vaishnaw, CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / 318 करोड़ की लागत से बदल रही कोटा के 2 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, ग्रीन स्टेशन के रूप में मिलेगी नई पहचान

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi : चना और लहसुन में मंदी, खाद्य तेलों में स्थिरता

Kota-Mandi
कोटा

खुशखबरी: रामगंजमंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, लोकसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

Ramganjmandi Hospital
कोटा

KDA: खुले नाले में गिरे रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत मामले में XEN सहित 3 इंजीनियर सस्पेंड, लगाई ₹17.23 लाख की पेनल्टी

Retired Principle Death
कोटा

Rajasthan Crime: महिला ने युवक को जिम की फीस देने बुलाया और होटल ले जाकर बनाए संबंध, हनीट्रेप मामले में 4 गिरफ्तार

Honey Trap Case
कोटा

Rain Alert: आज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट, 44.2°C पहुंचा पारा, एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में बदलेगा मौसम

Rain Alert In Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.