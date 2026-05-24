318 करोड़ की लागत से बदल रही कोटा के 2 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, ग्रीन स्टेशन के रूप में मिलेगी नई पहचान

सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा न्यू कोटा रेलवे स्टेशन नए कोटा क्षेत्र और विद्यार्थियों के लिए प्रमुख स्टेशन के रूप में उभरेगा। इसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। स्टेशन भवन में आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलेगा। स्टेशन को दोनों दिशाओं से आकर्षक स्वरूप दिया गया है। सामने की ओर 4,860 वर्गमीटर तथा पीछे की ओर 2,840 वर्गमीटर क्षेत्र में रियर स्टेशन भवन विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए 36 मीटर चौड़ा कॉनकोर्स बनाया जा रहा है। यहां आधुनिक लाउंज, 9 लिफ्ट और 9 एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज तथा वातानुकूलित वेटिंग हॉल की सुविधा होगी। यात्रियों को स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन और हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा फूड कोर्ट, कैफे, हाड़ौती संस्कृति को दर्शाते सेल्फी पॉइंट, दिव्यांगजन और दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्पर्श पथ, व्हीलचेयर रैंप तथा विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालयों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।