24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, राजस्थान को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें, 1.60 लाख युवाओं को नौकरी

Railway Minister Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस संदेश ने युवाओं में जोश का संचार किया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे में फिलहाल एक लाख 60 हजार 778 भर्तियों पर काम चल रहा है। देश में 36 हजार किमी नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

May 24, 2026

ashwini vaishnaw, CM Bhajanlal Sharma

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्वागत करते सीएम भजनलाल शर्मा। Photo: ANI

जयपुर। आज नौकरी शुरू कर रहे युवा 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर तय करेंगे। कॉन्सटीट्यूशन क्लब में शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस संदेश ने युवाओं में जोश का संचार किया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे में फिलहाल एक लाख 60 हजार 778 भर्तियों पर काम चल रहा है। देश में 36 हजार किमी नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं।

राजस्थान को 200 नई ट्रेनें मिलना भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने युवाओं से 'देश प्रथम' की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। जयपुर में विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। देश में 47 जगहों पर हुए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया।

'भर्ती में नो कन्फ्यूजन, फुल क्लेरिटी'

रेल मंत्री ने कहा कि आप लोग जब 2047 में सीनियर पदों पर होंगे तो आपका अनुभव ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगा। उन्होंने कहा कि अब रेलवे में 'वार्षिक भर्ती कैलेंडर' लागू कर दिया गया है। इसके तहत हर साल चार चरणों में फिक्स नोटिफिकेशन जारी होते हैं- इससे युवाओं को तैयारी का समय मिल रहा है। परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाती हैं। रोजगार मेले का आयोजन राजस्थान में जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद थे।

राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपार संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वे बेंगलुरु, हैदराबाद और कोयंबटूर जैसे शहरों में सेमीकंडक्टर यूनिट्स के उद्घाटन के लिए जाते रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही राजस्थान में भी उसी तरह बड़े स्तर पर निवेश और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स स्थापित होंगे। वे शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 'स्टेकहोल्डर डायलॉग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स सेक्टर्स' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों से उद्योग स्थापना के स्पष्ट लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास पर चर्चा हुई।

'ट्रिपल-एस फैक्टर' बनेगा ताकतः सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज सिम से स्पेस और मोबाइल से मिसाइल तक हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि भिवाड़ी में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जहां प्रतिवर्ष करीब 6 करोड़ चिप्स का उत्पादन होगा। अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का 'ट्रिपल-एस फैक्टर' (सिलिका, स्किल और सोलर) सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मजबूत आधार बनेगा।

जेपीएमआईए बनेगा 'सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान'

सीएम ने कहा कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी को 'सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान' के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

अमित शाह के बीकानेर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट, 50 अफसरों की विशेष टीम को सौंपी अलग-अलग जिम्मेदारी
बीकानेर
Amit Shah Bikaner Visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 08:03 am

Published on:

24 May 2026 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, राजस्थान को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें, 1.60 लाख युवाओं को नौकरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत चुनाव की अटकी राह साफ, 400 ग्राम पंचायतों से जुटाया डेटा, अब सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

Rajasthan Panchayat Election
जयपुर

जयपुर में ‘मिडनाइट रेड’! बाज़ार में खपाए जाने से पहले हज़ारों लीटर मिलावटी और खट्टे बदबूदार दूध का ‘भंडाफोड़’ 

Jaipur Food Safety Raid - Adulterated Milk Destroyed
जयपुर

Rajasthan: अलवर और खैरथल-तिजारा बने रहे साइबर ठगी के बड़े अड्डे, 4 महीने में 200 करोड़ से अधिक की ठगी दर्ज

Rajasthan Cyber Fraud
जयपुर

जयपुर के आमेर से धरोहर प्रेमियों के लिए रोचक खबर, अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर में करीब 1000 साल पुराना शैलचित्र मिला

Jaipur Amer Ambikeshwar Mahadev Temple found Nearly 1000-year-old rock paintings
जयपुर

जयपुर नगर निगम का बड़ा निर्देश: व्हाट्सएप पर मिले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को वैध मानें अस्पताल-स्कूल और बैंक

Jaipur Civic Body
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.