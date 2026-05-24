जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, राजस्थान को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें, 1.60 लाख युवाओं को नौकरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वे बेंगलुरु, हैदराबाद और कोयंबटूर जैसे शहरों में सेमीकंडक्टर यूनिट्स के उद्घाटन के लिए जाते रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही राजस्थान में भी उसी तरह बड़े स्तर पर निवेश और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स स्थापित होंगे। वे शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 'स्टेकहोल्डर डायलॉग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स सेक्टर्स' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों से उद्योग स्थापना के स्पष्ट लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास पर चर्चा हुई।