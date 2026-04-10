Jhunjhunu News: फिल्मी अंदाज में वारदात, सोना खरीदने आए व्यापारी से लाखों रुपए ठगे, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

मेहुल ने बताया कि रजनीश के कहने पर उसने उसके बताए खाते में 6 लाख 78 हजार रुपए आरटीजीएस कर दिए। इसके बाद रजनीश ने कहा कि वह चेक घर पर भूल गया है, इसलिए मेरे साथ किशोरपुरा चलना होगा। इस पर वह अपने दोस्तों को चिड़ावा छोड़कर रजनीश के साथ किशोरपुरा के लिए रवाना हो गया। जहां किसी खंडरनुमा जगह पर ले जाया गया। वहां पर रजनीश ने कहा कि दो मिनट में वापस आ रहा हूं और वह से चला गया। उस जगह पर पांच जने बैठे थे।