Lpg Gas Crisis: शादियों की खुशी में सिलेंडर का ग्रहण, हर विवाह में सबसे बड़ी टेंशन; 15 से 20 गैस सिलेंडर जुटाना चुनौती

शहर में इन दिनों बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में एक बड़े आयोजन में भोजन व्यवस्था के लिए सामान्यतः 15 से 20 गैस सिलेंडर तक की जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्तमान हालात में इतने सिलेंडर एक साथ जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है। कई आयोजकों को बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पूरी रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।