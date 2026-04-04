युद्ध का असर: गुलाब का निर्यात ठप, मांग घटने से भाव गिरे

इसके बाद अक्टूबर व नवम्बर माह में इसकी खेती होती है। तीसरा सीजन जून व जुलाई माह में होता है। पुष्कर से प्रतिवर्ष औसतन करीब 250 टन गुलाब गल्फ व यूराेप में निर्यात किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से दुबई, जद्दा, ईरान, ईराक, बुल्गारिया देश प्रमुख हैं।