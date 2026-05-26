Ajmer Murder : मंगेतर के संग घूमने गई युवती की मौत, गर्दन के निशान ने खोली पोल, गैंगरेप-हत्या का लगा आरोप

Ajmer Murder : अजमेर के नौलखा गांव से सोमवार दोपहर अपने मंगेतर के साथ कार में निकली युवती की खोड़ा गणेश गांव की पहाड़ियों में गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मंगेतर युवक और उसके पिता ने मृतका के परिजन को दोनों के विषाक्त सेवन की कहानी सुना दी। किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में मृतका की गर्दन पर नजर आए चोट के निशान ने सारी पोल खोल दी। मृतका के पिता ने मंगेतर युवक व उसके साथियों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। गेगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।