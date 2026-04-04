राजस्थान सरकार की इस योजना के प्रति किसानों में जबरदस्त उत्साह, मिलते हैं 30 हजार रुपए

आंकड़ों की बाजीगरी देखिए, जिले भर से 4,214 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। किसानों को उम्मीद थी कि बैलों के जरिए न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि जैविक खेती को भी संबल मिलेगा। इसके विपरीत, कृषि विभाग ने पूरे जिले के लिए महज 800 का लक्ष्य निर्धारित किया। नतीजतन, आवेदन करने वाले करीब 80 फीसदी काश्तकार खाली हाथ रह गए।