Rajasthan News: 7 बच्चों का पिता ढलाराम जिंदगी-मौत से जूझ रहा, इलाज के लिए चाहिए 50 लाख रुपए

परिवार की हर सांस अब मदद की पुकार बन चुकी है। यह बेबसी सिर्फ एक मरीज की नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की है, जो उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा, कोई भामाशाह आगे आएगा या सरकार उनकी पुकार सुनेगी। ऐसे में ढलाराम के इलाज को लेकर अगर समय रहते सहायता नहीं मिली, तो एक परिवार की खुशियां छीन सकती है।