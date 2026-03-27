Indian Railways: सीकर से इंदौर के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, जिले के 3 स्टेशनों पर रुकेगी

यह ट्रेन सीकर के लक्ष्मणगढ़, सीकर और रींगस स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसके अलावा ट्रेन सादुलशहर, हनुमानगढ़, नोहर, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम व फतेहाबाद चन्द्रावतीगंज सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। रेलसेवा में सैकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 11 स्लीपर, 4 जनरल व 2 गार्ड डिब्बे सहित 20 कोच शामिल होंगे।