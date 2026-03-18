Infra News: राजस्थान में जल्द एक और रेल लाइन हो जाएगी डबल, सफर होगा तेज और आसान

निरीक्षण के दौरान मंदसौर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। यहां नई स्टेशन बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रगति पर है। उन्होंने चित्तौडगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनने वाले भवन के संबंध में कहा कि ड्राईंग निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उसके फाइनल होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान कई रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे।