राजस्थान में मौसम का रौद्र रूप: जैसलमेर-बाड़मेर में आसमान से बरस रही ‘आग’, 23 मई से भीषण लू का अलर्ट

पोकरण क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह से ही सूर्यदेव ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह 10 बजे के बाद से ही क्षेत्र में लू (Heat Wave) के थपेड़े चलने लगे। दोपहर के समय मुख्य मार्गों और बाजारों में चहल-पहल पूरी तरह गायब हो गई। देर शाम तक गर्म हवाएं चलने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।