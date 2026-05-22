राजस्थान में मौसम का रौद्र रूप: जैसलमेर-बाड़मेर में आसमान से बरस रही ‘आग’, 23 मई से भीषण लू का अलर्ट

राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर में बरस रही 'आग' (पत्रिका फोटो)
Jaisalmer-Barmer Weather Alert: मरुधरा में मई के दूसरे पखवाड़े में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जैसलमेर, बाड़मेर और पोकरण सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।
हालांकि, जैसलमेर में चली तेज हवाओं ने आंशिक राहत जरूर दी है। लेकिन मौसम विभाग की मानें तो असली अग्निपरीक्षा 23 मई के बाद शुरू होने वाली है।
स्वर्णनगरी जैसलमेर में तेज गति से चली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं ने गर्मी के तेवरों को थोड़ा धीमा किया है।
लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह राहत बेहद अस्थायी है और इस वीकेंड (सप्ताह के अंत) तक पारा 45 से 46°C के पार जा सकता है।
पोकरण क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह से ही सूर्यदेव ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह 10 बजे के बाद से ही क्षेत्र में लू (Heat Wave) के थपेड़े चलने लगे। दोपहर के समय मुख्य मार्गों और बाजारों में चहल-पहल पूरी तरह गायब हो गई। देर शाम तक गर्म हवाएं चलने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।
रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह की शुरुआत के साथ ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। बाड़मेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.6°C और न्यूनतम तापमान 27.6°C रिकॉर्ड किया गया। (बुधवार को यह क्रमशः 43.4°C और 27.8°C था)।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 23 मई के बाद जिले में उष्ण लहर (severe heat wave) और लू का प्रकोप और ज्यादा तीखा होने वाला है। भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए चिकित्सकों और स्थानीय प्रशासन ने आमजन के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है।
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