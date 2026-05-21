Water Crisis: 8 लाख की पाइपलाइन योजना सरकारी रिकॉर्ड में पूरी, फिर बाड़मेर गादान का पानी कहां अटका?

महिलाएं दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर है, जबकि कई परिवार निजी टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीद रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में योजना पूरी हो चुकी है तो आखिर पानी कहां अटक गया और जिम्मेदार विभाग अब तक मौन क्यों है। पानी की आपूर्ति नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। 181 शिकायत, राजस्थान संपर्क RTI के तहत आवेदन भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कलेक्टर कार्यालय और पीएचइडी विभाग को बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।