Pachpadra Refinery: आग की घटना के बाद फिर तैयार हुई पचपदरा रिफाइनरी, PM मोदी खुद आएंगे या बदल गया है पूरा प्लान?

पूर्व में इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी सभा का आयोजन होना था। करीब दो से ढाई लाख लोग प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहुंचने थे, लेकिन अब स्थितियां एकदम बदल गई हैं। इस बार सभा का आयोजन होगा या नहीं अभी तक यह असमंजस में है।

वहीं, पेट्रोल-डीजल को लेकर देशभर में चल रही किल्लत के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल कम खर्च करने की अपील की हुई है। ऐसे में इतनी बड़ी सभा इस दौर में करने को लेकर आशंका है।