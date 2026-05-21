Pali: 5 साल की बच्ची को चढ़ाया गलत खून, पिता ने मां के साथ भेजा था अस्पताल, बच्ची ICU में भर्ती

पाली। बांगड़ मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की ओर से थैलेसिमिया से ग्रसित एक 5 साल की बच्ची के लिए ओ प्लस की जगह बी प्लस ग्रुप का रक्त दे दिया तथा उसे चढ़ा भी दिया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर रक्त बंद किया तथा बच्ची को पीआइसीयू वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के साथ बच्ची का उपचार करने के लिए तीन-तीन चिकित्सकों की अलग-अलग टीमों रहने वाले अनिरुद्ध वैष्णव की 5 साल की बेटी ध्रुवी थैलेसिमिया से ग्रसित है। उसे परिजन एक साल से हर 20 दिन में बांगड़ अस्पताल लाकर रक्त चढ़वा रहे है।