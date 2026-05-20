Eye Donation: हनुमानगढ़ में नेत्रदान की राह बंद, आई सेंटर नहीं खुलने से नहीं पहुंच रही जरूरतमंदों तक रोशनी

विशेषज्ञों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सीमित समय के भीतर आंखों का उत्सारण जरूरी होता है। इसके लिए प्रशिक्षित टीम, अधिकृत आई बैंक और आवश्यक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। हनुमानगढ़ जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से नेत्रदान करने की इच्छा रखने वाले परिवार भी असहाय नजर आते हैं। कई बार लोग अस्पतालों में जानकारी लेने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे शहरों का रास्ता बताया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद उम्मीद जगी थी कि यहां आई बैंक या कम से कम नेत्र उत्सारण केंद्र स्थापित होगा, ताकि स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन अब तक कागजी कार्रवाई ही चल रही है।