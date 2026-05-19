Hanumangarh: हनुमानगढ़ में ‘रॉकी माफिया’ पर चला पुलिस का डंडा, बाइक से करते थे हुड़दंग, थाने में माफी मांगते नजर आए

यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर 14 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि शहर का माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने, स्टंटबाजी से दूर रहने और नशे में वाहन नहीं चलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।