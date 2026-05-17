17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क महिला के साथ अश्लील हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लोग भूले भी नहीं थे, अब हनुमानगढ़ जिले में ऐसी ही शर्मनाक करतूत सामने आई है। बच्चे का साथ जा रही महिला के साथ सरेराह अश्लील हरकत का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

May 17, 2026

Hanumangarh women

महिला के साथ छेड़छाड़ (सीसीटीवी फुटेज)

हनुमानगढ़। जिले के रावतसर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। शहर की सड़क पर बच्चे के साथ जा रही एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला सड़क पर एक बच्चे के साथ जा रही है। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार होकर एक युवक वहां पहुंचता है। कुछ ही सेकंड में युवक महिला के करीब आता है और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देकर तेजी से मौके से फरार हो जाता है। पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

लोगों में आक्रोश

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों और आसपास के क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। आमजन का कहना है कि शहर में खुलेआम इस तरह की घटनाएं होना बेहद चिंताजनक है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस की कई टीमें सक्रिय

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और उसके आने-जाने के रास्तों का पता लगाया जा सके।

पुलिस युवक की पहचान में जुटी

थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और आरोपी युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान होते ही उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस थाने में कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ मामले में बड़ा एक्शन, SHO हटाया गया, CCTV से खुला राज
जयपुर
Jaipur crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 10:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क महिला के साथ अश्लील हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से नाबालिग का अपहरण, लुधियाना में 2 महीने बंधक बनाकर बलात्कार: दोषी को 20 साल की सजा

Kidnapping and Rape Case in Hanumangarh
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ SBI बैंक घोटाला: 9 करोड़ के बीमा फर्जीवाड़े में बेकसूर दिव्यांग विधवा फंसी, 3 महीने से पेंशन बंद

hanumangarh sbi bima claim scam
हनुमानगढ़

CBSE 12th Result: हनुमानगढ़ जिले में अभिनंदिनी और तान्या ने मारी बाजी, 98 फीसदी से अधिक अंक हासिल कर लहराया परचम

Hanumangarh CBSE topper
हनुमानगढ़

Hanumangarh Fire: संगरिया धान मंडी में अचानक लगी आग, गेहूं की बोरियां जलकर राख, नहीं पहुंची दमकल

hanumangarh Fire
हनुमानगढ़

Rajasthan: बस किराए में एक रुपया कम दिया तो नाबालिग को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, चार गिरफ्तार

Hanumangarh News
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.