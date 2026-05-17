Rajasthan: फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क महिला के साथ अश्लील हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

हनुमानगढ़। जिले के रावतसर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। शहर की सड़क पर बच्चे के साथ जा रही एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।