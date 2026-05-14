Hanumangarh: SBI में 9 करोड़ के बीमा क्लेम फर्जीवाड़े में दिव्यांग विधवा नामजद, पेंशन होल्ड; खाने के पड़े लाले

जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक में अस्थाई कर्मचारी व बीमा क्लेम फर्जीवाड़े में शामिल गिरधारी ने अपने भांजे बजरंग को एसबीआई के पास ही बैंक बीसी, ईमित्र व सीएससी सेंटर दिला रखा है और यहीं से कोई व्यक्ति खाता खुलवाने व अपने दस्तावेज की फोटोकॉपी निकलवाने आता है तो उसके दस्तावेज रख लेते है, जिनको बाद में बैंक के माध्यम से ऋणी किसान दिखाते हुए फर्जी बीमा काट देते है। बैंक में अस्थाई नियुक्ति पर तैनात कर्मचारी गिरधारी ने अपने भांजे बजरंग के ईमित्र सेंटर को अपनी साजिश देने का माध्यम बना रखा था।