CBSE 12th Result: हनुमानगढ़ जिले में अभिनंदिनी और तान्या ने मारी बाजी, 98 फीसदी से अधिक अंक हासिल कर लहराया परचम

हनुमानगढ़ टाउन निवासी कविंदर सिंह शेखावत की पुत्री अभिनंदिनी शेखावत ने कला वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभिनंदिनी ने बताया कि उनका सपना साइकोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उनका मानना है कि शिक्षा केवल अंक हासिल करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का माध्यम भी बननी चाहिए। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करें और नियमित पढ़ाई को अपनी आदत बनाएं।