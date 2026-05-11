Rajasthan: बस किराए में एक रुपया कम दिया तो नाबालिग को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, चार गिरफ्तार

हनुमानगढ़। भादरा क्षेत्र के गांव मलसीसर में बस में एक रुपया कम देने को लेकर एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना 8 मई की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। घायल नाबालिग का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित के पिता ने भादरा थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर परिवारों में किसी तरह की पुरानी रंजिश से इनकार किया है। हालांकि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।