Rajasthan: ‘बेटे को रॉड से मारा…’, टिकट के विवाद में तोड़ दी चेहरे की हड्डी, थाने पहुंचे पिता ने लिखाई रिपोर्ट

इसी दौरान बस में सवार गांव का ही भगवानाराम महिया भी रजत से उलझ गया और हाथापाई करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार बीच-बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि भगवानाराम ने गांव में फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। मलसीसर बस स्टैंड पर आरोपितों ने बस के आगे वाहन लगाकर बस रुकवाई और रजत को नीचे उतार लिया। इसके बाद भगवानाराम, राकेश, प्रदीप, मानसिंह खाती सहित अन्य लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में रजत के चेहरे, आंख, हाथ-पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं तथा चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर बताया गया है। घायल का भादरा के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच महेंद्र कुमार को सौंपी है।