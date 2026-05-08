8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh News: बंद मकान में 18 साल की युवती का फंदे से लटकता मिला शव, घर में अकेली रह रही थी

हनुमानगढ़ जंक्शन की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 18 वर्षीय युवती का शव बंद मकान में फंदे से लटका मिला। पुलिस को आशंका है कि शव तीन-चार दिन पुराना है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

May 08, 2026

Hanumangarh Death

शव को बाहर निकालते पुलिसकर्मी (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। जंक्शन की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित बंद मकान से शुक्रवार को युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। युवती के परिजनों के बयान व रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। शव की हालत देखकर पुलिस तीन से चार दिन पुराना होने का अनुमान लगा रही है।

सीओ सिटी मीनाक्षी सहारण ने बताया कि पुरानी हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान संख्या 4/151 से बदबू आने के कारण पुलिस को सूचना दी गई। जंक्शन थाने से एसआई मय जाप्ता मौके पर पहुंची तथा मकान मालिक कमल कुमार की मौजूदगी में भीतर से बंद मकान को खोला गया। अंदर पंखे से फंदा बनाकर उस पर युवती का शव लटकता मिला। शव को मोर्चरी में रखवाया गया।

बिहार का रहने वाला परिवार

डीएसपी ने बताया कि मृतका खुशी यादव (18) पुत्री रामयाद यादव किराए के मकान में अकेली थी। उसके पिता चालक हैं जो कई दिनों बाद घर लौटते हैं। युवती का एक भाई है जो सीकर रहता है। उसकी माता की कई बरस पहले मौत हो चुकी है। मूलत: बिहार का रहने वाला यह परिवार पिछले कई बरस से हनुमानगढ़ में निवास कर रहा था।

पढ़ाई छोड़ चुकी थी युवती

पहले पुरानी खुंजा में किराए के मकान में रहते थे और अब करीब एक साल से हाउसिंग बोर्ड में किराए पर रह रहे थे। मृतका घर पर ही रहती थी, वह पढ़ाई छोड़ चुकी थी।

नहीं मिला सुसाइड नोट

डीएसपी मीनाक्षी सहारण ने बताया कि घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। मृतका के पास मोबाइल फोन मिला है। उसके डाटा की जांच की जाएगी, जिससे घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में तेज धमाका, मैकेनिक गंभीर घायल, देखें वीडियो
जैसलमेर
Jaisalmer cylinder blast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh News: बंद मकान में 18 साल की युवती का फंदे से लटकता मिला शव, घर में अकेली रह रही थी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: फसल बीमा के नाम पर 9 करोड़ गटकने की थी तैयारी, ऐनवक्त पर पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल, बैंक मैनेजर की बोलती बंद

Kirodi Lal Meena
हनुमानगढ़

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में हुई जनता की जीत, अब नहीं बनेगा 35 करोड़ से RUB, नोटिफिकेशन जारी

Hanumangarh RUB Project
हनुमानगढ़

Hanumangarh: कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा आया ईमेल, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

Hanumangarh bomb threat
हनुमानगढ़

Hanumangarh: 52.65 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर पर नए पुलों का हो रहा निर्माण, आवागमन में होगी सुविधा

Indira Gandhi Canal bridge
हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: गोलूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Hanumangarh Crime
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.