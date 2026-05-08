जैसलमेर में बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में तेज धमाका, मैकेनिक गंभीर घायल, देखें वीडियो

जानकारी के अनुसार गफूर भट्टा निवासी 25 वर्षीय चंद्रप्रकाश माली अपने साथी सवाईराम के साथ एसी गैस रिफिलिंग का काम करता है। दोनों जोधपुर से रिफिल करवाए गए सिलेंडर निजी बस से जैसलमेर लेकर आए थे। सुबह करीब साढ़े दस बजे वे होटल किशनगढ़ के पास अपना सामान लेने रुके। इसी दौरान बाइक के पीछे रखे कार्टन में पैक सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके से चंद्रप्रकाश उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।