बीकानेर के रोशनी घर चौराहे पर टोचन से ले जा रहे इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, मचा हड़कंप

बता दें कि देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में बदल गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय स्कूटी सवार दो युवक चौराहे से गुजर रहे थे। तभी अचानक स्कूटी की डिग्गी से धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि बाइक सवारों ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और तुरंत स्कूटी को छोड़कर दूर खड़े हो गए।