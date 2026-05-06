Bikaner: कुख्यात अपराधी जेपी डारा से जुड़कर हथियार सप्लायर बना दुर्गेश, बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा

इधर, बीकानेर में अवैध हथियारों के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए एक ही दिन में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि आरोपी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस ने 1 मई को थानाधिकारी गौरव सारस्वत के नेतृत्व में लालगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन पुलिया के नीचे से विकास बिश्नोई और किशन सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हथियार सप्लाई की आशंका के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।