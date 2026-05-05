गांवों में पढ़ाई का नया ट्रेंड: एआइ से आसान हो रही तैयारी, सवाल पूछते ही तुरंत मिल जाता जवाब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और चैटबॉट्स जैसे प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। खासतौर पर वे छात्र, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है या आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे अब इन तकनीकों के जरिए घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसका प्रभाव स्कूल स्तर से कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक देखने को मिल रहा है।