ऑपरेशन सिंदूर: राजस्थान के पश्चिमी सरहद की चौपालों में वीरता की दास्तां, ब्लैकआउट से बदली शादियों की परंपरा

Operation Sindoor Anniversary: बीकानेर। पश्चिमी सरहद के निकटवर्ती इलाकों में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। एक वर्ष बाद भी इसकी गूंज गांव-गांव की चौपालों में सुनाई देती है, जहां बुजुर्गों की यादों और युवाओं के जोश में यह अभियान जीवित है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में आज भी जब चौपाल सजती है, तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की चर्चा खुद-ब-खुद शुरू हो जाती है। ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि सेना के साहस, रणनीति और अनुशासन का जीवंत उदाहरण है। बुजुर्ग अपनी आंखों देखी घटनाएं साझा करते हैं, वहीं युवा इन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं।