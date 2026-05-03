Hanumangarh Crime: गोलूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना के निर्देशन में जिलेभर में अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी तेजवंत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी के घर पर दबिश दी और तलाशी के दौरान हथियार व कारतूस बरामद कर उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।