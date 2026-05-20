Hanumangarh: एआई से बनाया युवती का आपत्तिजनक वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

पुलिस के मुताबिक युवती की पूर्व रिपोर्ट के आधार पर 13 मार्च को आरोपी किरण, रेखा और रोहित जाखड़ के खिलाफ छेड़छाड़ और अपशब्द देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कुछ दिन पहले जमानत हुई है। युवती का आरोप है कि आरोपी और उनके परिवार के लोग फिर से उसे परेशान कर रहे हैं। आरोपियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।