थैलेसीमिया मरीजों के लिए उम्मीद बने स्प्लीनक्टॉमी ऑपरेशन

मरीजों का ऑपरेशन करने वाले एल.जी. अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के डॉ. तपन शाह ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों में से कई की स्प्लीन बढ़ जाती है। शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। स्प्लीन का काम खराब लाल रक्त कणों को हटाना होता है, लेकिन लगातार अतिरिक्त काम करने से स्प्लीन तीन से चार गुना बढ़ जाती है। इसके चलते मरीजों को पेट में दर्द, भारीपन और बार-बार रक्त की जरूरत होती है। स्प्लीनक्टॉमी से मरीजों को राहत मिलती है, लेकिन इसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑपरेशन से पहले और बाद में विशेष टीकाकरण और सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जोखिम भरा जरूर होता है, लेकिन सही तैयारी और मरीज को विश्वास दिलाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इस तरह के आठ मरीजों की स्प्लीन निकालने की सर्जरी की।