पश्चिम रेलवे के जीएम पांडेय ने किया वडोदरा स्टेशन का निरीक्षण

वडोदरा. पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने वडोदरा स्टेशन का निरीक्षण किया।

सूरत-वडोदरा-गोधरा खंड के विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के तहत वे वडोदरा स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने वडोदरा स्टेशन पर प्रदत्त यात्री सुविधाओं, लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर लॉबी आदि का अवलोकन किया।

साथ ही ग्रीष्मकालीन भीड़ के दौरान वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया सुविधाओं का भी अवलोकन किया।

इस दौरान वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक भडके ने पांडेय को वडोदरा स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी।