गुजरात में 10वीं बोर्ड का रेकॉर्ड 83.86 % परिणाम, छात्राओं ने बाजी मारी

बुधवार सुबह 8 बजे ऑनलाइन घोषित किए गए परिणाम में इस साल भी छात्राओं ने छात्रों को पछाड़ दिया। छात्रों की तुलना में छात्राओं का परिणाम 8.16 फीसदी ज्यादा रहा। छात्रों का परिणाम 80.12 प्रतिशत और छात्राओं का परिणाम 88.28 प्रतिशत रहा।90.85 प्रतिशत परिणाम के साथ नर्मदा जिला सभी जिलों में अव्वल रहा। सबसे कम 76.42 प्रतिशत परिणाम पंचमहाल जिले का रहा।गांधीनगर जिले के आजोल परीक्षा केन्द्र का परिणाम 100 प्रतिशत रहा। जबकि दाहोद जिले के मुनखोसला परीक्षा केन्द्र का परिणाम 33.74 प्रतिशत रहा, जो सबसे कम है।जीएसईबी के तहत फरवरी-मार्च 2026 में 1006 परीक्षा केन्द्रों पर 7 लाख 56 हजार 392 नियमित विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उसमें से 6 लाख 34 हजार 327 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह परिणाम 83.86 प्रतिशत रहा वहीं गत वर्ष परीक्षा देने वाले 746892 विद्यार्थियों में से 620532 उत्तीर्ण हुए थे और परिणाम 83.08 प्रतिशत रहा था।