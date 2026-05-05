असारवा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप के अभाव में यात्री परेशान

अहमदाबाद. शहर के असारवा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर और रैंप के अभाव में यात्री परेशान हाे रहे हैं। बुजुर्ग, महिला सहित यात्रियों को सिर पर सामान रखकर सीढियां चढ़ने - उतरने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति तब है जब असारवा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इस कार्य के तहत स्टेशन के भवन को नया रूप दिया गया है। टिकट काउंटर, पार्किंग, प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए रैंप आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इनके बावजूद अब तक प्लेटफार्मों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।

असारवा स्टेशन पर 20 ट्रेनों का आवागमन होता है। इनमें सवार होकर जारों यात्री आते हैं और गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिला यात्री भी होते हैं। इस स्टेशन पर एक से दूसरे प्लेटफार्म पर आने-जाने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और रैंप का अभाव है। इस कारण हर वर्ग के यात्रियों को अपना सामान हाथ में व सिर पर रखकर और छोटे बच्चों को गोद में लेकर सीढियां चढ़ने-उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।