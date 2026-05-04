GSEB: 12वीं सामान्य संकाय का 92.71 फीसदी परिणाम

Ahmedabad. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से फरवरी-मार्च-2026 में ली गई 12वीं सामान्य संकाय की बोर्ड परीक्षा का सोमवार को घोषित परिणाम 92.71 प्रतिशत रहा। यह बीते साल के 93.07 प्रतिशत परिणाम की तुलना में 0.36 प्रतिशत कम है। सोमवार सुबह 10 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर घोषित परिणाम में इस साल भी छात्राओं ने बाजी मारी है।