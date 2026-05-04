गुजरात बोर्ड: 12वीं विज्ञान संकाय में 84.33 % विद्यार्थी उत्तीर्ण, छात्राओं ने बाजी मारी

अहमदाबाद. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से फरवरी-मार्च महीने में ली गई 12वीं विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 84.33 फीसदी रहा। यह बीते साल के 83.51 प्रतिशत परिणाम की तुलना में मामूली ज्यादा है। साथ ही बीते 11 सालों का सबसे ज्यादा परिणाम है। दो सालों के बाद इस साल छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ा है। सोमवार सुबह गांधीनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा, शिक्षा राज्य मंत्री रीवाबा जाडेजा ने ऑनलाइन परिणाम घोषित किया।