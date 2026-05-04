गुजरात बोर्ड: 12वीं विज्ञान संकाय में 84.33 % विद्यार्थी उत्तीर्ण, छात्राओं ने बाजी मारी

अहमदाबाद में 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर खुशी व्यक्त करते विद्यार्थी।
अहमदाबाद. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से फरवरी-मार्च महीने में ली गई 12वीं विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 84.33 फीसदी रहा। यह बीते साल के 83.51 प्रतिशत परिणाम की तुलना में मामूली ज्यादा है। साथ ही बीते 11 सालों का सबसे ज्यादा परिणाम है। दो सालों के बाद इस साल छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ा है। सोमवार सुबह गांधीनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा, शिक्षा राज्य मंत्री रीवाबा जाडेजा ने ऑनलाइन परिणाम घोषित किया।
जिलों में 94.85 प्रतिशत परिणाम के साथ मोरबी इस साल भी अव्वल रहा। सबसे कम 57.44 प्रतिशत परिणाम दाहोद जिले का रहा। सबसे ज्यादा 98.62 फीसदी परिणाम कुंभारिया केन्द्र का रहा, जबकि सबसे कम 42.98 प्रतिशत रिजल्ट दाहोद जिले के लीमडी केन्द्र का रहा।
फरवरी-मार्च 2026 में 156 केन्द्रों से ली गई 12वीं विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत 111270 नियमित विद्यार्थियों में से 111090 ने परीक्षा दी, जिसमें से 93678 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 17592 विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए। शत-प्रतिशत परिणाम वाले स्कूलों की संख्या इस साल बढ़ी है। इस साल 209 स्कूलों का परिणाम शत-प्रतिशत रहा, गत वर्ष ऐसे स्कूलों की संख्या 194 थी।
ग्रुपों के परिणाम पर नजर डालें तो ए ग्रुप के विद्यार्थियों का परिणाम 90.79 प्रतिशत रहा। परीक्षा देने वाले 45362 में से 41185 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बी ग्रुप का परिणाम 79.87 प्रतिशत रहा। परीक्षा देने वाले 65692 में से 52468 विद्यार्थी पास हुए हैं। एबी ग्रुप के 69.44 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। 36 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 25 पास हुए हैं।
ए वन ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इस साल वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल 1576 विद्यार्थियों ने ए 1 ग्रेड पाई है। बीते साल यह संख्या 831 थी। 2024 में 1034, वर्ष 2023 में 61 विद्यार्थी ही ए वन ग्रेड केे साथ उत्तीर्ण हुए थे।
इस साल 2026 में अंग्रेजी माध्यम का परिणाम 85.13 फीसदी रहा। जबकि गुजराती माध्यम का परिणाम 84.32 फीसदी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का परिणाम 63.30 फीसदी रहा।
बीते 11 सालों में सर्वाधिक परिणाम-2015-86.10 %, 2016-79.03 %, 2017-81.89 %, 2018-72.99 %, 2019-71.90 %, 2020-71.34 %, 2021- 100 % (मास प्रमोशन)2022-72.02 %, 2023-65.58 %, 2024-82.45 %, 2025-83.51 %, 2026-84.33 %
ग्रेड आधारित परिणाम-ए 1 ग्रेड-1576, ए2 -11756, बी1-19310, बी2-20791, सी1-20859, सी2-16047, डी-3321, ई1-18, एनआइ (फेल)-17592, पास-93678----
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