12वीं सामान्य संकाय: सांख्यिकी फिर सबसे कठिन विषय, 12361 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण

अहमदाबाद गुजरात की 12वीं सामान्य संकाय की बोर्ड परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में इस बार भी सबसे अधिक विद्यार्थी सांख्यिकी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। कुल 12,361 विद्यार्थी इस विषय में फेल हुए। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सांख्यिकी सबसे कठिन विषय साबित हुआ।