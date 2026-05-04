4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad News: लव गुरू, किन्नर गुरू बन ठगने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

-साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान के बीकानेर से पकड़ा, दो अन्य आरोपी फरार, शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने बीकानेर जाकर की कार्रवाई

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 04, 2026

Cyber Crime Branch Ahmedabad

अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लवगुरू, रिलेशनशिप गुरू, किन्नर गुरू सहित कई अन्य नामों से फर्जी आईडी बनाकर संपर्क करने वाले लोगों को ठगने और ब्लैकमेल करने वाले शातिर आरोपी को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपी का नाम रजनीश भार्गव है। यह राजस्थान के बीकानेर शहर के भार्गव मोहल्ले का रहने वाला है। आरोपी बीए तक पढ़ा है। इस मामले में दो अन्य आरोपी फरार हैं, जिनका नाम विकास भार्गव और रवि भार्गव है। यह दोनों भी बीकानेर के ही रहने वाले हैं।

साइबर क्राइम ब्रांच ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्योति, किन्नर गुरू के नाम से अलग-अलग फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक आइडी बनाई हुई हैं। इनके जरिए यह लोगों को राय देने और तांत्रिक विधि करके समस्या से छुटकारा दिलाने का झांसा देते थे। पीडि़त को भी आरोपियों ने वॉट्सएप व मोबाइल नंबर से संपर्क किया और फिर उनके फोटो एडिट करके पोस्टर बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी।

पूजा विधि के नाम पर कपड़े उतरवाकर रेकॉर्ड किया वीडियो

उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करके वीडियो कॉल से पूजा विधि के नाम पर कॉल में उन्हें कपड़े बिना की अवस्था में किया और फिर उसकी स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद ऐसी अवस्था के फोटो और वीडियो को वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अलग-अलग अकाउंट में पैसे जमा करा लिए। पीडि़त के पास से आरोपियों ने इस प्रकार से ब्लैकमेल करके 1.43 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए। इस मामले में शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी एस्ट्रोलॉजर पूजा किन्नर मां नाम के इंस्टाग्राम आईडी धारक की जांच की, तकनीकी जानकारी के आधार पर टीम ने बीकानेर में आरोपियों को चिन्हित कर वहां एक टीम भेजकर एक आरोपी को पकड़़ लिया। अन्य दो आरोपी फरार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

04 May 2026 10:26 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad News: लव गुरू, किन्नर गुरू बन ठगने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

GSEB: 12वीं सामान्य संकाय का 92.71 फीसदी परिणाम

GSEB
अहमदाबाद

गुजरात बोर्ड: 12वीं विज्ञान संकाय में 84.33 % विद्यार्थी उत्तीर्ण, छात्राओं ने बाजी मारी

GSEB 12th Science Results
अहमदाबाद

12वीं सामान्य संकाय: सांख्यिकी फिर सबसे कठिन विषय, 12361 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण

अहमदाबाद

वैन-कार की टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत, 5 घायल

अहमदाबाद

ए ग्रुप में 695, बी ग्रुप में 764 विद्यार्थियों की गुजकैट में 99 पर्सेन्टाइल से ज्यादा रैंक

Gujarat Education
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.