Ahmedabad News: लव गुरू, किन्नर गुरू बन ठगने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करके वीडियो कॉल से पूजा विधि के नाम पर कॉल में उन्हें कपड़े बिना की अवस्था में किया और फिर उसकी स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद ऐसी अवस्था के फोटो और वीडियो को वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अलग-अलग अकाउंट में पैसे जमा करा लिए। पीडि़त के पास से आरोपियों ने इस प्रकार से ब्लैकमेल करके 1.43 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए। इस मामले में शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी एस्ट्रोलॉजर पूजा किन्नर मां नाम के इंस्टाग्राम आईडी धारक की जांच की, तकनीकी जानकारी के आधार पर टीम ने बीकानेर में आरोपियों को चिन्हित कर वहां एक टीम भेजकर एक आरोपी को पकड़़ लिया। अन्य दो आरोपी फरार हैं।