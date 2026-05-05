कोटना बीच पर डूबने से दो युवकों की मौत, सात को बचाया

वडोदरा. शहर के पास महीसागर नदी स्थित कोटना बीच पर सोमवार सुबह नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई वहीं सात अन्य को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान वडोदरा में दांडिया बाजार के कृष्णा राजपूत और सलाटवाड़ा के जय जोगलेकर के रूप में हुई। दोनों की उम्र 22 वर्ष थी।

अधिकारियों के अनुसार, नौ लोगों का एक समूह नदी में नहाने गया था। इसी समय ये लोग अचानक डूबने लगे। स्थानीय लोगों और बचाव टीमों ने सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि, दो को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना वडीवाड़ी फायर ब्रिगेड को दी गई।

सूचना मिलते ही नंदेसरी पुलिस और वडीवाड़ी फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दोनों मृत युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए गोत्री अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच शुरू की है। बताया गया कि इस स्थान पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।

बढ़ती गर्मी के कारण कई लोग नहाने के लिए नदी किनारे आते हैं, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ता है। जानकारी के अनुसार, यह स्थान आसपास के लोगों के लिए घूमने का पसंदीदा स्थल है।