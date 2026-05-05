5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कोटना बीच पर डूबने से दो युवकों की मौत, सात को बचाया

वडोदरा. शहर के पास महीसागर नदी स्थित कोटना बीच पर सोमवार सुबह नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई वहीं सात अन्य को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान वडोदरा में दांडिया बाजार के कृष्णा राजपूत और सलाटवाड़ा के जय जोगलेकर के रूप में हुई। दोनों की उम्र 22 वर्ष थी।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

May 05, 2026

मृतक

गर्मी के कारण वडोदरा के पास महीसागर नदी में नौ लोग नहाने गए थे

वडोदरा. शहर के पास महीसागर नदी स्थित कोटना बीच पर सोमवार सुबह नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई वहीं सात अन्य को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान वडोदरा में दांडिया बाजार के कृष्णा राजपूत और सलाटवाड़ा के जय जोगलेकर के रूप में हुई। दोनों की उम्र 22 वर्ष थी।
अधिकारियों के अनुसार, नौ लोगों का एक समूह नदी में नहाने गया था। इसी समय ये लोग अचानक डूबने लगे। स्थानीय लोगों और बचाव टीमों ने सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि, दो को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना वडीवाड़ी फायर ब्रिगेड को दी गई।
सूचना मिलते ही नंदेसरी पुलिस और वडीवाड़ी फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दोनों मृत युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए गोत्री अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच शुरू की है। बताया गया कि इस स्थान पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।
बढ़ती गर्मी के कारण कई लोग नहाने के लिए नदी किनारे आते हैं, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ता है। जानकारी के अनुसार, यह स्थान आसपास के लोगों के लिए घूमने का पसंदीदा स्थल है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 10:13 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कोटना बीच पर डूबने से दो युवकों की मौत, सात को बचाया

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

मुंबई-दिल्ली कॉरिडोर पर अज्ञात वाहन और कार की टक्कर, परिवार के तीन सदस्य की मौत

अहमदाबाद

असारवा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप के अभाव में यात्री परेशान

अहमदाबाद

बांद्रा टर्मिनस-पालीताणा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आज, वापसी 8 को

अहमदाबाद

Gujarat: अरवल्ली, दाहोद, महीसागर समेत कई जिलों में मौसम ने ली करवट, बेमौसम बरसात

Weather change
अहमदाबाद

GSEB: 12वीं सामान्य संकाय का 92.71 फीसदी परिणाम

GSEB
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.