Gujarat: अरवल्ली, दाहोद, महीसागर समेत कई जिलों में मौसम ने ली करवट, बेमौसम बरसात

बदले मौसम के कारण अहमदाबाद में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। हवा में नमी का स्तर सुबह 65 प्रतिशत और शाम को 35 प्रतिशत दर्ज हुआ। उमसभरी गर्मी के कारण लोगों को परेशानी भी हुई। आगामी दिनों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले सात दिनों तक कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। 9 से 11 मई के बीच तटीय गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में गर्म और उमसभरी हवा का असर रह सकता है।