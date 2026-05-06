GSEB: जून में सभी विषय की पूरक परीक्षा दे सकेंगे 10वीं बोर्ड के छात्र

पूरक परीक्षा यानि बेस्ट ऑफ टू विकल्प के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा का फॉर्म अपने स्कूल के जरिए ही ऑनलाइन भरना होगा। एक विषय के लिए 155 रुपए, दो के लिए 225 , तीन विषय के लिए 285 और चार विषय व उससे ज्यादा विषय के लिए 415 रुपए फीस देनी होगी। दिव्यांग विद्यार्थी और छात्राओं को फीस से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें पूरक परीक्षा के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है।बोर्ड ने पूरक परीक्षा की फीस में इजाफा किया है। एक विषय की फीस में पांच, दो और तीन विषय की फीस में 10 और चार विषय व उससे ज्यादा के लिए 20 रुपए बढ़ाए हैं। बीते साल एक विषय की पूरक परीक्षा फीस 150 रुपए, दो विषय के लिए 215, तीन विषय के लिए 275 और चार विषय व उससे ज्यादा विषय के लिए 395 रुपए फीस थी।