7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: साणंद में होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स करेगी 700 करोड़ का निवेश

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में कंपनी के प्रतिनिधियों को सौंपा ऑफर कम अलॉटमेंट लेटर, प्लांट को लेकर की चर्चा, माइक्रोन कंपनी की सप्लाई पार्टनर है यह कंपनी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 07, 2026

Deputy CM

गांधीनगर में होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को प्लांट के लिए ऑफर कम अलॉटमेंट लेटर प्रदान करते गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष  संघवी। 

Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को ‘वैश्विक सेमीकंडक्टर पावरहाउस’ बनाने के विज़न को साकार करने की दिशा में गुजरात ने एक और ठोस कदम उठाया है।

अहमदाबाद जिले के साणंद जीआइडीसी में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर हब में मलेशिया की अग्रणी कंपनी होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत कंपनी ने आगामी दस वर्षों में लगभग 700 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है।

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। निवेश पर सहमती बनने पर उपमुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधियों को ऑफर कम अलॉटमेंट लेटर (ओसीए) प्रदान किया है।

पांच हेक्टेयर जमीन की आवंटित

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने कंपनी को साणंद-II जीआइडीसी में पांच हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। इस सुविधा में अत्याधुनिक डीआरएएम मेमोरी मॉड्यूल्स, सॉलिड-स्टेट ड्राइव्स (एसएसडी), सर्वर और डेटा सेंटर मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ-साथ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी लाइटिंग और इंफोटेनमेंट मॉड्यूल्स का उत्पादन किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होगा मजबूत

होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक सैमीकंडक्टर दिग्गज कंपनी माइक्रोन की प्रमुख सप्लाई चेन पार्टनर है। इस निवेश से गुजरात में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एआइ-संचालित ऑटोमेशन तकनीक के उपयोग से स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रगति होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात अपनी श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और उद्योग-सानुकूल नीतियों के कारण वैश्विक टेक कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। होतायी का यह निवेश ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति देगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे भारत की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

07 May 2026 10:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: साणंद में होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स करेगी 700 करोड़ का निवेश

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

थैलेसीमिया मरीजों के लिए उम्मीद बने स्प्लीनक्टॉमी ऑपरेशन

World Thalassemia Day
अहमदाबाद

डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य: राज्यपाल

Baou
अहमदाबाद

रफ्तार का कहर, 12 घंटे में तीन हादसों में तीन लोगों की मौत

Accident accused
अहमदाबाद

GSEB: जून में सभी विषय की पूरक परीक्षा दे सकेंगे 10वीं बोर्ड के छात्र

GSEB
अहमदाबाद

पश्चिम रेलवे के जीएम पांडेय ने किया वडोदरा स्टेशन का निरीक्षण

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.