Ahmedabad: साणंद में होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स करेगी 700 करोड़ का निवेश

होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक सैमीकंडक्टर दिग्गज कंपनी माइक्रोन की प्रमुख सप्लाई चेन पार्टनर है। इस निवेश से गुजरात में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एआइ-संचालित ऑटोमेशन तकनीक के उपयोग से स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रगति होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात अपनी श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और उद्योग-सानुकूल नीतियों के कारण वैश्विक टेक कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। होतायी का यह निवेश ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति देगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे भारत की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।