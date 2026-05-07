डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य: राज्यपाल

राज्यपाल ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संघर्षों को स्मरण करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वेदों और शास्त्रों में कहीं भी जातिवाद या भेदभाव का उल्लेख नहीं है, किंतु मध्यकाल में गलत व्याख्याओं के कारण समाज में विभाजन की दीवारें खड़ी कर दी गईं। महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा गया। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी नारियां भारत में जन्मी थीं। आज देश समरसता और समानता की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बेटियां शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाणा को ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समरसता पुरस्कार’ से सम्मानित किया। अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय के नए पाठ्यक्रमों एवं ‘पद्म’ पॉडकास्ट की शुरूआत कराई।