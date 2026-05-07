रफ्तार का कहर, 12 घंटे में तीन हादसों में तीन लोगों की मौत

एम डिवीजन ट्रैफिक थाने के पीआइ यू.बी.धाखडा ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि बुधवार रात 8.45 बजे आंबली वकील साहेब ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ। राजस्थान पासिंग के एक ट्रक के चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए ब्रिज से पैदल गुजर रहे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के पालदेवल गांव धोगरा फला निवासी सुखदेव कोटेड (37) को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने के चलते सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई। वह अहमदाबाद में आंबली बसेरा पार्टी प्लॉट के पास निर्माणाधीन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता और मजदूरी का काम करता था। सुखदेव के भाई दिनेश कोटेड ने इस संबंध में ट्रक चालक विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी चालक लपकामण गाम के पास एसपी रिंग रोड पर ट्रक को पार्क करके फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।