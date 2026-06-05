पाली में वर्षों का इंतजार खत्म; बांडी नदी पर 40 करोड़ से बनेगा फोरलेन पुल, सितंबर से शुरू होगा निर्माण

पाली शहर के बीच से गुजर रही बांडी नदी पर करीब 4 दशक पहले पुल का निर्माण कराया था। जो अब जर्जर हो चुका है। उसके पास ही एक रपट है। उन पर से ही रोजाना 20 हजार से अधिक लोग आवागमन करते हैं। नदी पर नए पुल के निर्माण को लेकर बीते लंबे समय से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे।अब रपट व पुराने पुल के बीच पड़ी जगह पर नया फोरलेन पुल 40 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। पुराने पुल को तोड़ा नहीं जाएगा।