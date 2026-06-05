पाली में वर्षों का इंतजार खत्म; बांडी नदी पर 40 करोड़ से बनेगा फोरलेन पुल, सितंबर से शुरू होगा निर्माण

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Pali FFour Lane Bridge: पाली शहर के बीच से गुजर रही बांडी नदी पर अवधि पार हो चुके पुल की जगह जल्द नया फोरलेन पुल लेने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से टैंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुल का निर्माण सितम्बर तक शुरू होने की आस है।
पाली शहर के बीच से गुजर रही बांडी नदी पर करीब 4 दशक पहले पुल का निर्माण कराया था। जो अब जर्जर हो चुका है। उसके पास ही एक रपट है। उन पर से ही रोजाना 20 हजार से अधिक लोग आवागमन करते हैं। नदी पर नए पुल के निर्माण को लेकर बीते लंबे समय से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे।अब रपट व पुराने पुल के बीच पड़ी जगह पर नया फोरलेन पुल 40 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। पुराने पुल को तोड़ा नहीं जाएगा।
पुल निर्माण के लिए सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का उपयोग किया जाएगा। जिससे नदी में केमिकल या अन्य प्रदूषित पानी आने पर स्पान व पिलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।
वर्ष 2007 में पाली में बाढ़ आई थी। उस समय नदी में इतना पानी आया था कि पुल के ऊपर के पिलर तक डूब गए थे। इस कारण पीडब्ल्यूडी ने वर्तमान पुल से 5 मीटर ऊंचा पुल बनाने का डिजाइन बनाया है। पुल का निर्माण वर्तमान कवाड़ सर्किल से किया जाएगा। अभी पुल उससे कुछ दूरी पर है। नया पुल बनने पर केशव माधव उद्यान भी हट जाएगा। उसकी जगह पर पुल की ढलान आएगी।
पुल निर्माण को लेकर बजट स्वीकृति के बाद एस्टिमेट की प्रक्रिया चल रही है। इसके टैंडर दस दिन में लग जाएंगे। टैंडर प्रक्रिया में एक से डेढ़ माह लगेगा। कार्य सितम्बर तक शुरू होगा।
रतनलाल बंसल, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, पाली
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