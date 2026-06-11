रोजगार का नया मौका! पाली में India Post Franchise 2.0 में बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी पर कमाएं 25 रुपए प्रति पार्सल

India Post Franchise 2026: पाली: बेरोजगार युवाओं, छोटे व्यापारियों और अतिरिक्त आय की तलाश कर रहे लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग ने कमाई का नया रास्ता खोला है। विभाग ने फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है, जिसके तहत डाक सेवाएं प्रदान कर कमीशन पर आय अर्जित की जा सकती है। फ्रेंचाइजी की नई व्यवस्था में केवल स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग ही नहीं, बल्कि पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी की सुविधा भी फ्रेंचाइजी को सौंपी जाएगी। इससे कार्य का दायरा बढ़ेगा और आय के अवसर भी पहले से अधिक होंगे।