Pali News: जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र में पैंथर ने किया हमला, वृद्ध लहूलुहान, वन विभाग मौके पर पहुंचा

रविवार को रोजमर्रा के कार्यों के तहत पशुओं का दूध निकालने के बाद गुलाबसिंह शौच निवृत्ति के लिए गए थे। वापस फार्म हाउस लौटते समय अचानक सामने पैंथर आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गुलाबसिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने हाथ आगे कर लिए, जिससे पैंथर का पहला वार हाथों पर पड़ा। पैंथर ने उनके दोनों हाथों को काटकर घायल कर दिया। इसके अलावा उसके नाखून चेहरे पर लगने से नाक और आंख के आसपास भी गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। वृद्ध की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाया। लोगों की आवाजें सुनते ही पैंथर वहां से भाग निकला।